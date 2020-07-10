КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В Молдове до 31 июля продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, объявил на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был продлиться до 15 июля.
Какие ограничения действуют в Молдове
Вместе с тем, уже с 1 июля была практически полностью восстановлена экономическая деятельность в республике. Однако в стране продолжали действовать ограничения, предусмотренные в пункте 4 постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 23 июня. Речь идет об ограничениях:
- деятельности реабилитационных/восстановительных центров, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного центра для детей и Республиканского экспериментального протезноортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и амбулаторная медицинская реабилитация);© Sputnik / Miroslav Rotari
- плановой консультационно-диагностической и лечебной деятельности, за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года;
- деятельности в рамках образовательного процесса в общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных учреждениях (для государственных и частных учреждений);
- деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей;
- организации и проведения любых культурно-спортивных мероприятий/соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 18 июня 2020 года;
- деятельности ночных клубов;
- организации церемоний (свадеб, кумэтрий, юбилеев, поминальных столов) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса.
Кроме того, согласно решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, было запрещено:
- купание в озерах с пляжами, в том числе, в зонах отдыха в Кишиневе;
- пребывание в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) в группах более 3 человек;
- нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;
- пребывание на игровых и спортивных площадках, а также в зонах отдыха.
В примэрии Кишинева напомнили, что необходимо: соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах закрытых и открытых, когда не может соблюдаться социальная/физическая дистанция, мыть руки, соблюдать этикет при чихании и кашле, строго соблюдать режим самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья.
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