С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был продлиться до 15 июля.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В Молдове до 31 июля продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, объявил на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был продлиться до 15 июля.

Какие ограничения действуют в Молдове

Вместе с тем, уже с 1 июля была практически полностью восстановлена экономическая деятельность в республике. Однако в стране продолжали действовать ограничения, предусмотренные в пункте 4 постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 23 июня. Речь идет об ограничениях:

деятельности реабилитационных/восстановительных центров, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного центра для детей и Республиканского экспериментального протезноортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и амбулаторная медицинская реабилитация); © Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 июля

плановой консультационно-диагностической и лечебной деятельности, за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года;

деятельности в рамках образовательного процесса в общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных учреждениях (для государственных и частных учреждений);

деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей;

организации и проведения любых культурно-спортивных мероприятий/соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 18 июня 2020 года;

деятельности ночных клубов;

организации церемоний (свадеб, кумэтрий, юбилеев, поминальных столов) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса.

Кроме того, согласно решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, было запрещено:

купание в озерах с пляжами, в том числе, в зонах отдыха в Кишиневе; CC0 / Pixabay / sphaeroid Чебан: детсады в Кишиневе откроются после решения на центральном уровне

пребывание в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) в группах более 3 человек;

нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;

пребывание на игровых и спортивных площадках, а также в зонах отдыха.

В примэрии Кишинева напомнили, что необходимо: соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах закрытых и открытых, когда не может соблюдаться социальная/физическая дистанция, мыть руки, соблюдать этикет при чихании и кашле, строго соблюдать режим самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья.

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