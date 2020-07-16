СНГ готовит важный документ по безопасности

Представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в среду обсудили проект совместного заявления глав государств Содружества.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Эксперты государств – участников СНГ обсудили проект Совместного заявления глав государств Содружества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в четверг в Исполнительном комитете СНГ.

В частности, страны СНГ готовят совместное заявление о недопустимости использования информационных технологий в целях, не совместимых с поддержанием международной безопасности и стабильности.

В среду, 15 июля, согласовали основные положения текста представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сообщается, что обсуждение проекта продолжится 21 августа в формате видеоконференции.

После окончательного согласования документ планируется принять в ходе заседания совета глав государств СНГ в октябре в Ташкенте.

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