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СНГ готовит важный документ по безопасности

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200716/30950205/SNG-gotovit-vazhnyy-dokument-pobezopasnosti.html

Представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в среду обсудили проект совместного заявления глав государств Содружества.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Эксперты государств – участников СНГ обсудили проект Совместного заявления глав государств Содружества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в четверг в Исполнительном комитете СНГ.

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В частности, страны СНГ готовят совместное заявление о недопустимости использования информационных технологий в целях, не совместимых с поддержанием международной безопасности и стабильности.

В среду, 15 июля, согласовали основные положения текста представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сообщается, что обсуждение проекта продолжится 21 августа в формате видеоконференции.

После окончательного согласования документ планируется принять в ходе заседания совета глав государств СНГ в октябре в Ташкенте.

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