Порядок рассмотрения кассационных жалоб может быть изменен

Если поправки вступят в силу, Высшая судебная палата будет рассматривать кассационные жалобы при участии сторон.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Группа депутатов фракции "Шор" зарегистрировала проект закона об изменении порядка рассмотрения процессов в ВСП. Внесение поправок в действующее законодательство продиктовано очередным проигрышем Молдовы в ЕСПЧ.

Таким образом, депутаты предлагают дополнить Гражданский процессуальный кодекс положением, которое обяжет судейские коллегии Высшей судебной палаты рассматривать процессы при участии сторон, если: факты и обстоятельства дела были не до конца изучены в инстанциях первого и второго уровня, либо судейская коллегия должна принять соответствующее решение по своему усмотрению, в зависимости от сложности процесса и возможности участия сторон.

В основе проекта лежит решение Европейского суда по правам человека, который осудил Молдову. В частности, речь идет о процессе Коваленко против Молдовы, из-за, которого бюджет Молдовы не досчитался 5 тысяч евро.

Истец обратился в ЕСПЧ, так как счел, что его право на справедливый суд было нарушено. Международный суд с его доводами согласился и установил, что ВСП не провела открытые слушания даже несмотря на противоречивые заявления сторон. Более того, ЕСПЧ установил, что ВСП закрыл дела, не дав противоречиям четкой оценки.

Тем временем, авторы законопроекта утверждают, что его разработка продиктована необходимостью приведения в соответствие национального законодательства с выводами ЕСПЧ.

По данным Европейского суда по правам человека, Молдова только за 2019 год проиграла там 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 – за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что к началу 2020 году Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций таким образом превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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