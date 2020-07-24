Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение

Сообщается, что рейсы пока будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Власти России приняли решение о возобновлении международного авиационного сообщения с 1 августа. Информацию об этом подтвердил глава правительств РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Авиасообщение возобновят из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сказал Мишустин на совещании в правительстве.

По его словам, это решение также позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа.

Как известно, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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