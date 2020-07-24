14:50 24 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Airbus A330

Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение

© Sputnik / Maxim Blinov
Новости
Получить короткую ссылку
315 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200724/31050870/aviasoobshenia-russia-vozobnovlenie.html

Сообщается, что рейсы пока будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Власти России приняли решение о возобновлении международного авиационного сообщения с 1 августа. Информацию об этом подтвердил глава правительств РФ Михаил Мишустин, сообщает  РИА Новости.

Церемония вручения российского паспорта
© Sputnik / Евгений Биятов
Жители Молдовы могут получить гражданство России в упрощённом порядке

Авиасообщение возобновят из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сказал Мишустин на совещании в правительстве.

По его словам, это решение также позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа.

Как известно, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Почему стоит выбрать для обучения Академию полиции Штефан чел Маре
Абитуриент-2020: плюсы обучения в Академии полиции "Штефан чел Маре" МВД
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться