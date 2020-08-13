Успенский пост - 2020: что нельзя делать, и как питаться

Верующим, соблюдающим пост, категорически не рекомендуется в эти дни принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях.

Успенский пост - единственный пост, посвященный Богоматери. Он начинается пост за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. К слову, Успенский пост, в отличие от некоторых других, даты которых не постоянны, ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 числа.

Что можно есть, а что нельзя?

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно употреблять в пишу рыбу.

Успенский пост является самым коротким из постов - он длится всего две недели, но по строгости не уступает Великому посту. Тем не менее, держать его легко из-за изобилия овощей и фруктов, которые подарил нам август. Именно поэтому в народе Успенский пост называли "лакомкой".

Впрочем, яблоки и виноград можно есть только после Преображения Господня, который православные празднуют 19 августа — в народе этот праздник называют Яблочный Спас.

Сухоядение, по церковному уставу, полагается по вторникам, четвергам и субботам. Иными словами, в эти дни можно есть хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

По понедельникам, средам и пятница можно есть горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье – горячую пищу с маслом. В воскресение рацион может состоять из горячей пищи с маслом.

Кто может не соблюдать Великий пост

От поста освобождаются тяжело больные люди, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также путешественники и дети до семи лет. С семи до 14-ти лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14-ти лет подросток сам должен выбрать, соблюдать ему пост или нет.

Если у человека есть проблемы со здоровьем, прежде чем принять решение о посте, обязательно стоит посоветоваться с врачом о том, сможете ли он поститься без нанесения вреда здоровью.

Что нельзя делать в Успенский пост

Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

По церковному уставу, мирянам для того, чтобы поститься, необходимо получить благословение духовника. Потому что перед вхождением в пост христиане должны духовно подготовиться, пройти таинство исповеди. Священнослужители постоянно напоминают, что пост — это время молитв и покаяния, а не диета, которая ограничивает употребление определенных продуктов.

Верующим, соблюдающим пост, категорически не рекомендуется в эти дни принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях. На протяжении всего Великого поста нельзя вступать в брак, тем более венчаться. Праздновать другие торжества также следует после завершения поста.

В этот период желательно воздержаться и от вредных привычек, например, от курения и спиртных напитков.

Служители церкви считают, что человек, соблюдая пост и больше времени посвящая молитвам, отодвигая все ненужное на задний план, сможет приблизиться к Богу. Первая и последняя недели поста самые строгие, а молитвы более длительные. Некоторые верующие, по желанию, принимают в эти дни только воду и хлеб.

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