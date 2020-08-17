Новости с Оперштаба: о тестах, числе заразившихся, COVID-лаборатории в Рыбнице

В Приднестровье на заседании Оперативного штаба определили "проблемные" точки в обеспечении необходимого для борьбы с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. Через неделю в Приднестровье ожидается поставка 20 тысяч экспресс-тестов. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает целесообразным уже сейчас оформить заказ на следующую партию.

"Учитывая предстоящее начало учебного процесса, риск роста инфицирования среди населения велик и прогнозируем. Говорить о расконсервировании инфекционных госпиталей в городах и районах региона рано (и, возможно, не придется), но готовность на местах должна быть стопроцентной", - отметил он на совещании Оперштаба.

Удручающим Красносельский назвал рост числа заразившихся коронавирусом приднестровских медиков. Плюс 11 случаев на этой неделе связано с выявленным очагом в бендерской поликлинике. Есть инфицированные среди сотрудников медучреждений и в других городах и районах.

"Причины кроются в первую очередь в халатности самого персонала и ослаблении исполнительской дисциплины в части соблюдения мер самозащиты. Минздраву нужно усилить контроль в этом направлении", - подчеркнул он.

Уже неделю ведутся ремонтно-строительные работы COVID-лаборатории в Рыбнице, благодаря появлению которой увеличится показатель исследований - с около 250 проб биоматериалов в сутки, как делается на данный момент, до 400.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, на совещании был поднят вопрос ПЦР-тестирования потенциальных посетителей санаториев "Днестр" и "Днестровские зор". Речь шла о льготниках, стоимость путевок которых в значительной степени покрывает государство.

Решено, что предварительное тестирование таких пациентов будет проводиться за счет средств, выделенных из госбюджета на оплату путевок. При этом бюджетное финансирование этой статьи увеличено не будет, то есть сократится число льготных мест в санаториях.

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