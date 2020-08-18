Стали известны пары следующего тура Кубка Молдовы по футболу

Матчи 1/16 финала Кубка Молдовы по футболу состоятся 28-29 августа. По регламенту, на этом этапе встретятся победители предварительного тура и две команды из Национальной дивизии.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Молдавской федерации футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Молдовы 2020/21. Свои оппонентов узнали победители прошлого предварительного этапа турнира.

Матчи этого этапа Кубка Молдовы состоятся 28-29 августа.

Напомним, на стадии в 1/16 финала в розыгрыш вступают и два клуба Национальной дивизии ФК "Флорешть" и "Дачия-Буюкань".

Встретятся следующие команды:

Бэлць - Флорешть © Sputnik / Evghenii Panasenco В Молдове стартует Кубок по футболу: все, что нужно знать

Унгень - Сынжерей

Фэлешть - Виктория

Сокол (Копчак) - Спартаний

Яловень - Кагул-2005

Спортинг (Трестиень) - Суклея

Тигина - Дачия-Буюкань

Искра - Сирець

Основные правила и регламент

Новый розыгрыш Кубка Молдовы стартовал 8 августа. Решение принято Чрезвычайным комитетом Молдавской федерации футбола (МФФ).

Победитель определялся по итогам всего одной игры, то есть каждый матч проходил на вылет. В случае равного счета при истечении основного времени игры, футболистам предстояло провести еще два дополнительных тайма по 15 минут. Затем, если победитель не будет выявлен, объявляли серию пенальти.

На предварительной стадии участвуют команды Дивизии "В", затем вступают в борьбу команды Дивизии "А".

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Начиная с 1/16 финала к ним присоединятся два клуба Нацдивизии - ФК "Флорешть" и "Дачия Буюкань", а со стадии 1/8 финала все остальные клубы высшего дивизиона.

Финал запланирован на 28 мая 2021 года. Пройдет он на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Принцип отбора пар:

По регламенту турнира пары соперников составляют по географическому признаку. При выборе организаторы турнира стараются объединить клубы так, чтобы игрокам пришлось преодолевать как можно меньшие расстояния для проведения матча.

Начиная с 1/8 финала пары будут определяться жеребьевкой.

Последние три года в Кубке Молдовы побеждали "Петрокуб", "Шериф" и "Милсами". Чаще остальных этот трофей брал именно "Шериф", с 1992 года тираспольчане побеждали в финале Кубка 10 раз.

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