Международный форум "Армия-2020" стартовал в России - видео

В Подмосковье проходит церемония открытия VI Международного военно-технического форума «Армия-2020». Он продлится по 29 августа, а мероприятия в рамках форума состоятся в ряде регионов России, впервые.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Выставки военной техники, экскурсии, танковое шоу мероприятия по актуальным проблемам безопасности и другие события пройдут в рамках международного форума "Армия-2020".

Более 1500 компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники, отметил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности. Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов", - сказал Шойгу .

Церемония открытия форума "Армия-2020" транслируется в режиме онлайн.

Основными выставочными площадками станут подмосковный парк "Патриот", аэродром Кубинка, полигоны Алабино и Ашулук, но экспозиции вооружений и военной техники будут развернуты также во всех военных округах и на Северном флоте России. Только в Южном военном округе форум "Армия-2020" охватит Ставропольский край, Владикавказ, Волгоград, Каспийск, Астрахань, Адыгею, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Чечню. Форум пройдет и в Армении, на территории города Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

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