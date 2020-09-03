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3 сентября - День национальной армии

Глазами истории: чего достигла Национальная армия Молдовы за 29 лет - фото

© Facebook / Ministerul Apărării
Новости
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200903/31530153/glazami-istorii-chego-dostigla-natsionalnaya-armiya-moldovy-za-29-let---foto.html

Национальная армия Молдовы отмечает в четверг, 3 сентября, 29 лет со дня основания. Корреспонденты Sputnik пообщались с военным журналистом Дмитрием Восьмериком и проследили за историей формирования и развития военных структур республики вплоть до настоящего времени.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. "За Родину! За честь! За триколор!" – с таким лозунгом Национальная армия Молдовы пришла к своему 29-летию.

Виктор ГАЙЧУК
© Sputnik /
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Вооруженные силы Республики Молдова были созданы по указу №193, подписанным первым президентом Мирчей Снегуром 3 сентября 1991 года, спустя неделю после провозглашения независимости страны. В настоящее время данная структура включает в себя две составляющие: Национальную армию (военно-воздушные силы и сухопутные войска) и войска карабинеров. До 2012 года сюда входила также пограничная служба.

Согласно Конституции, главнокомандующим вооруженных сил является президент Молдовы. Именно он несет ответственность за состояние национальной системы обороны.

Дмитрий Восьмерик – хроникер армии

История молдавской армии останется в государственных архивах такой, какой ее увидел Дмитрий Восьмерик, журналист и фоторепортер Центра военных СМИ Министерства обороны.

Dmitrii Vosimeric
© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
Дмитрий Восьмерик

Наряду со статьями, которые он пишет для журнала "Армия Молдовы", Дмитрий фотографирует торжественные мероприятия, военные учения, повседневную жизнь солдат. Он работает на этой должности с первого курса обучения на факультете журналистики и коммуникационных наук МолдГУ. В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова Дмитрий признался, что уже тогда мечтал быть военным журналистом.

Националььная армия Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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Он не вел репортажей с военных действий, но провел много дней с молдавскими военнослужащими в Косово в составе миссии KFOR, работал вместе с саперами в опасных операциях на территории Молдовы, находился в траншеях рядом с солдатами на различных учениях.

На вопрос, какие из своих фотографий он хотел бы включить в государственные архивы для того, чтобы их смогли увидеть и будущие поколения, Дмитрий Восьмерик ответил, что это – сложный выбор, ведь все его работы отражают уникальные моменты военной жизни.

В то же время особенное значение для него имеет снимок, на котором запечатлена встреча офицера, вернувшегося в Кишинев после окончания миротворческой миссии в Косово, со своим сыном. Эта фотография была удостоена награды на одном из специализированных международных конкурсов.

Передача Экспертиза с министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком
© Sputnik /
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В своих работах фоторепортеру удается передать настоящие эмоции военнослужащих в самых разных ситуациях. Многие фотографии Дмитрия кажутся кадрами из художественных фильмов, настолько они выразительны. Благодаря его снимкам армейцы предстают не только в образе серьезных защитников Родины, но и обычных людей, испытывающих радость или усталость, проявляющих дружелюбие и человечность.

  • Pacificatori moldoveni își împart mere
    Молдавские миротворцы делят яблоки
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Militari moldoveni aliniați în cadrul unei ceremonii la Orheiul Vechi
    Молдавские военные на церемонии в Старом Оргееве
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Tot mai multe femei vin în Armată
    Все больше женщин приходит в армию
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Genist în misiune
    Сапер на службе
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Obuz ținut de un genist
    Снаряд в руках сапера
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Militar moldovean și cometa Neowise
    Молдавский военный и комета Neowise
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Militari discutând în pauza unor aplicații
    Военные в перерыве на учениях
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Participanți la aplicații
    Участники военных учений
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Traversare prin apă în timpul unor aplicații
    Занятия в воде
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Chipul unui ostaș într-o zi toridă
    Лицо солдата в жаркий день
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Carantină din cauza COVID-19 - un militar discută la distanță cu soția sa care este lucrător medical
    Карантин в условиях COVID-19 - военный говорит со своей женой-медслужащей
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Militar într-un lan de lavandă
    Военный на лавандовом поле
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
  • Ofițer din Armata Națională
    Офицер национальной армии
    © Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
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© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
Молдавские миротворцы делят яблоки

Наш герой чувствует себя реализованным в профессиональном плане и видит свое призвание в том, чтобы рассказать людям о настоящей жизни военных, показать их повседневную жизнь и тем самым донести до общества то, как живут и служат те, кому мы доверили защиту нашего отечества.

"Военная журналистика – это особенная профессия. У меня есть возможность бывать там, куда мои коллеги из гражданской прессы или не хотят ехать, потому что там может быть опасно, или хотели бы, но у них нет доступа в эти места. Эта эксклюзивность моей работы является для меня дополнительным стимулом", – рассказал Дмитрий Восьмерик.

Ему удалось запечатлеть в своих снимках такие уникальные моменты, как помощь военных в ликвидации последствий наводнений, в том числе весной этого года, а также особую миссию армейцев в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Люди доверяют армии, и вот почему

Согласно данным опросов общественного мнения, армейские структуры традиционно пользуются высоким уровнем доверия среди молдавского населения: они занимают второе место по данному показателю после церкви. Подобное положительное отношение к армии связано с глубокой потребностью человека в защите, а также тем фактом, что многие люди или их близкие сами прошли военную службу.

Министр Алескандр Пынзарь: "У нас мобильная, современная и надежная армия"

Национальная армия Молдовы
Ministerul Apărării
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Накануне 29-й годовщины со дня основания армии Молдовы министр обороны Александр Пынзарь провел встречу с несколькими своими предшественниками, которые занимали этот пост после 1991 года.

"Каждый из вас посвятил свою жизнь армии, способствовал развитию этого института. Благодаря вашим заслугам сегодня у нас мобильная, современная и надежная армия, находящаяся на службе страны и ее граждан. Выражаю вам признательность за преданность и профессионализм, которые вы проявили на посту руководителя министерства обороны и генерального штаба", – обратился Алескандр Пынзарь к приглашенным.

Какова численность молдавской армии?

Согласно официальным данным, Национальная армия Молдовы располагает примерно 5100 активными военнослужащими и 60 тысячами резервистов. Ежегодный бюджет структуры составляет около 30 миллионов долларов.

Деньги. архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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В рейтинге, опубликованном в тематическом журнале "Global Firepower" в 2019 году, молдавская армия заняла 103-е место из 137 стран. Специалисты оценили отечественные армейские структуры, как "слабо оснащенные": они не располагают ни одним военным самолетом, только одним транспортным самолетом, двумя боевыми вертолетами и 341 бронированной единицей. Также в издании отмечают, что оборудование молдавской армии в основном советского происхождения.

Отметим, что соседняя Украина заняла 29-ю позицию в рейтинге, а Румыния – 40-ю.

Что касается военных парадов, они организуются в Кишиневе крайне редко, последние два состоялись в 2011 и 2016 годах 27 августа, в День независимости страны.

На параде 2016 года, посвященном 25-летию со дня провозглашения независимости Молдовы, по площади Великого Национального Собрания после дефилирования войск прошли 36 единиц военной техники и систем вооружения национальной армии из подразделений пехоты, артиллерии, военно-воздушной обороны, миротворческих сил и специальных войск. За ними последовали 22 специализированных автомобиля особого назначения Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, а также Службы государственной охраны и защиты.   

Молдавских военных задействовали для дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Национальная армия продолжает защищать граждан от COVID-19
В состав национальной армии призывают молодых людей, достигших 18-летнего возраста, а годными к военной службе считаются граждане не старше 49 лет. Срок прохождения обязательной военной службы составляет 12 месяцев, а сокращенной – 3 месяца (последняя применяется для выпускников вузов).

На военную службу по контракту могут быть зачислены граждане, соответствующие медицинским, психологическим и профессиональным требованиям для подобной деятельности, а также необходимому уровню физической подготовки. Также они должны иметь общее среднее, гимназическое, лицейское, среднее специальное или высшее образование.

Служить по контракту могут военнослужащие срочной службы после шести месяцев военной службы, а также те, кто окончил сокращенную службу сразу по ее завершению, без увольнения.

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