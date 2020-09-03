Глазами истории: чего достигла Национальная армия Молдовы за 29 лет - фото

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. "За Родину! За честь! За триколор!" – с таким лозунгом Национальная армия Молдовы пришла к своему 29-летию.
Согласно Конституции, главнокомандующим вооруженных сил является президент Молдовы. Именно он несет ответственность за состояние национальной системы обороны.
Дмитрий Восьмерик – хроникер армии
История молдавской армии останется в государственных архивах такой, какой ее увидел Дмитрий Восьмерик, журналист и фоторепортер Центра военных СМИ Министерства обороны.
Наряду со статьями, которые он пишет для журнала "Армия Молдовы", Дмитрий фотографирует торжественные мероприятия, военные учения, повседневную жизнь солдат. Он работает на этой должности с первого курса обучения на факультете журналистики и коммуникационных наук МолдГУ. В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова Дмитрий признался, что уже тогда мечтал быть военным журналистом.
На вопрос, какие из своих фотографий он хотел бы включить в государственные архивы для того, чтобы их смогли увидеть и будущие поколения, Дмитрий Восьмерик ответил, что это – сложный выбор, ведь все его работы отражают уникальные моменты военной жизни.
В то же время особенное значение для него имеет снимок, на котором запечатлена встреча офицера, вернувшегося в Кишинев после окончания миротворческой миссии в Косово, со своим сыном. Эта фотография была удостоена награды на одном из специализированных международных конкурсов.
- Молдавские миротворцы делят яблоки© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Молдавские военные на церемонии в Старом Оргееве© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Все больше женщин приходит в армию© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Сапер на службе© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Снаряд в руках сапера© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Молдавский военный и комета Neowise© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Военные в перерыве на учениях© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Участники военных учений© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Занятия в воде© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Лицо солдата в жаркий день© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Карантин в условиях COVID-19 - военный говорит со своей женой-медслужащей© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Военный на лавандовом поле© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
- Офицер национальной армии© Photo : Arhiva personală / Dmitrii Vosimeric
Наш герой чувствует себя реализованным в профессиональном плане и видит свое призвание в том, чтобы рассказать людям о настоящей жизни военных, показать их повседневную жизнь и тем самым донести до общества то, как живут и служат те, кому мы доверили защиту нашего отечества.
"Военная журналистика – это особенная профессия. У меня есть возможность бывать там, куда мои коллеги из гражданской прессы или не хотят ехать, потому что там может быть опасно, или хотели бы, но у них нет доступа в эти места. Эта эксклюзивность моей работы является для меня дополнительным стимулом", – рассказал Дмитрий Восьмерик.
Ему удалось запечатлеть в своих снимках такие уникальные моменты, как помощь военных в ликвидации последствий наводнений, в том числе весной этого года, а также особую миссию армейцев в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
Люди доверяют армии, и вот почему
Согласно данным опросов общественного мнения, армейские структуры традиционно пользуются высоким уровнем доверия среди молдавского населения: они занимают второе место по данному показателю после церкви. Подобное положительное отношение к армии связано с глубокой потребностью человека в защите, а также тем фактом, что многие люди или их близкие сами прошли военную службу.
Министр Алескандр Пынзарь: "У нас мобильная, современная и надежная армия"
"Каждый из вас посвятил свою жизнь армии, способствовал развитию этого института. Благодаря вашим заслугам сегодня у нас мобильная, современная и надежная армия, находящаяся на службе страны и ее граждан. Выражаю вам признательность за преданность и профессионализм, которые вы проявили на посту руководителя министерства обороны и генерального штаба", – обратился Алескандр Пынзарь к приглашенным.
Какова численность молдавской армии?
Согласно официальным данным, Национальная армия Молдовы располагает примерно 5100 активными военнослужащими и 60 тысячами резервистов. Ежегодный бюджет структуры составляет около 30 миллионов долларов.
Отметим, что соседняя Украина заняла 29-ю позицию в рейтинге, а Румыния – 40-ю.
Что касается военных парадов, они организуются в Кишиневе крайне редко, последние два состоялись в 2011 и 2016 годах 27 августа, в День независимости страны.
На параде 2016 года, посвященном 25-летию со дня провозглашения независимости Молдовы, по площади Великого Национального Собрания после дефилирования войск прошли 36 единиц военной техники и систем вооружения национальной армии из подразделений пехоты, артиллерии, военно-воздушной обороны, миротворческих сил и специальных войск. За ними последовали 22 специализированных автомобиля особого назначения Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, а также Службы государственной охраны и защиты.
На военную службу по контракту могут быть зачислены граждане, соответствующие медицинским, психологическим и профессиональным требованиям для подобной деятельности, а также необходимому уровню физической подготовки. Также они должны иметь общее среднее, гимназическое, лицейское, среднее специальное или высшее образование.
Служить по контракту могут военнослужащие срочной службы после шести месяцев военной службы, а также те, кто окончил сокращенную службу сразу по ее завершению, без увольнения.
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