Что известно сейчас о российских туристах, потерявшихся в горах Сочи

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Психологическое состояние 11 туристов, в том числе восьми детей, пропавших в горах Сочи и самостоятельно вышедших на связь, нормальное, к эвакуации привлечены все силы и средства, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, начальник управления по городу Сочи Сергей Скрыльников.

Как передает РИА Новости, в понедельник утром МЧС сообщило о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К утру группировка сил для поиска пропавших была увеличена почти до 200 человек, привлечены конные отряды и вертолет. В понедельник туристы вышли на связь со спасателями.

"Психологическое состояние у них спокойное. Девочки младшего возраста немного нервничают, но мы их успокоили. Сейчас мы отслеживаем их местонахождение, и в течение кратчайшего времени они будут доставлены к месту проживания, где им будет оказана психологическая и при необходимости медицинская помощь. Все живы, здоровы. Психологическое состояние у них в норме. Все доступные силы и средства направлены на эвакуацию, включая вертолет, кто первый прибудет", - рассказал Скрыльников.

Он уточнил, что до спасателей дозвонился старший группы и объяснил, что туристы сбились с пути и оказались без связи.

Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

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