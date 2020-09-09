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ЦИК

ЦИК зарегистрировал новых претендентов на должность президента

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200909/31602008/TsIK-zaregistriroval-novykh-pretendentov-na-dolzhnost-prezidenta.html

Новыми претендентами на пост президента стали: депутат Виолетта Иванова, генерал Ион Косташ и бывший вице-премьер Молдовы Константин Оборок.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще три инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента. Ими стали представитель партии "Шор", депутат Виолетта Иванова, а также два независимых кандидата: бывший глава Минобороны, генерал Ион Косташ и бывший вице-премьер Молдовы Константин Оборок.

Все трое подали документы в ЦИК 7 сентября. Для того чтобы стать кандидатами в президенты, каждый из них должен собрать в свою поддержку не менее 15 тыс. подписей.

Депутат фракции "Шор" Виолетта Иванова в 2007-2009 годах занимала пост министра экологии и природных ресурсов, в 2009 году была избрана депутатом парламента по спискам Партии коммунистов. В 2015 году вместе с 13 другими депутатами она покинула ПКРМ и присоединилась к Демократической партии Молдовы. В мае 2020 года она покинула ДПМ, присоединившись к фракции партии "Шор".

Президентура Молдовы.
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Генерал Ион Косташ был депутатом первого парламента Республики Молдова. С 1990 по 1992 год генерал Ион Косташ возглавлял сначала МВД, потом Министерство обороны.

Отметим, что генерал Ион Косташ 2 сентября уже пытался зарегистрировать инициативную группу, но Центризбирком отказал ему в регистрации, объяснив отказ обнаруженными в пакете документов нарушениями закона.

Потенциальный кандидат в президенты Молдовы Константин Оборок  был депутатом первого парламента Молдовы, с 1990 года по 1992 года был первым вице-премьером в правительстве Мирчи Друка. Был советником первого президента Молдовы Мирчи Снегура.

Напомним, очередные выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября. На прошлой неделе ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии", Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea".

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