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Школа в период пандемии.

COVID-19 штурмует школы Молдовы: какова ситуация на сегодняшний день

© Sputnik / Mihai Caraus.
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https://ru.sputnik.md/news/20200910/31618963/COVID-19-shturmuet-shkoly-Moldovy-kakova-situatsiya-k-etomu-chasu.html

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, министерство образования не планирует переводить все учебные заведения Молдовы на дистанционное обучение. Подобные решения будут приниматься для каждой отдельной школы или класса районными Центрами общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. В Молдове остаются на карантине из-за случаев заражения COVID-19 среди учеников и учителей 12 школ и 60 классов. За минувшие сутки количество школьных классов, переведенных на карантин, увеличилось вдвое. На самоизоляции находятся 269 учителей, у 160 из них подтвержден диагноз - коронавирус нового типа. Об этом агентству Sputnik Молдова рассказал начальник управления доуниверситетского образования профильного министерства Валентин Круду.

Обучение во время пандемии
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По словам чиновника, дистанционно работают 15 школ, из них 12 на карантине. Вчера на карантине их было 13, с сегодняшнего дня одна вернулась к работе. В двух школах в Яловенском районе и в одной в Резинском районе дистанционное обучение было введено по причинам не связанным с эпидемиологической обстановкой, там не был вовремя закончен капитальный ремонт. С 14 сентября они начнут работать в нормальном режиме. 

“Вчера было 29 классов на карантине, сегодня 60. Очень много классов отправлено на карантин в Кишиневе - 16. В Рышканском районе - 12, в Кагуле - 5, в Новых Аненах - 4, в Бельцах - 2, в Яловенах - 5 классов. Так происходит из-за того, что на начало учебного года очень многие не знали о том, что они больны. Если класс переводят на карантин, это значит что один-два ребенка заболели и нужно обезопасить остальных. Поэтому класс уходит на карантин, от одной до двух недель”, - поясняет Круду. 

Как рассказали в Минобразования, решение о переводе школы или класса на карантин принимаются на местах. В каждом районе работают Центры общественного здоровья, которые при выявлении случаев заболевания в школах, имеют право переводить классы или всю школу на специальный режим. 

Учитель. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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По словам начальника управления доуниверситетского образования, к утру 10 сентября, 269 учителей школ находятся в режиме самоизоляции. У 160 из них есть подтвержденный диагноз - COVID-19. 

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, Минобразования не планирует централизованно вводить дистанционное обучение в молдавских школах. Как пояснил Круду, модель по которой работает школа будут определять в самом учреждении.

Дистанционно продолжают работать только все профессионально технические и университетские образовательные учреждения. В планах министерства с 14 числа постепенно переводить их на нормальный режим работы. 

“Самая большая проблема в профшколах и колледжах в том, что дети там живут в общежитиях. Поэтому процесс подготовки трудоемкий. Они поэтапно будут выходить на работу. С ВУЗами тоже самое”. 

Напомним, 1 сентября из 1252 школ физически не открылись 19, из которых 11 находились в карантине. Все открывшиеся школы должны были выбрать одну из семи моделей организации занятий, предложенных министерством образования:

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1875)

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