Мэрия Кишинева: работы по очистке русла реки Бык завершены

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Работы по очистке русла реки Бык на участке длинной 2 кммежду улицами Фередеулуй и Михай Витязул - завершены. Об этом сообщает на своем сайте столичная мэрия.

Отчет о том, что было сделано, представил на оперативном совещании служб мэрии в понедельник, 14 сентября, советник генерального примара Кишинева Тудор Гырбу.

Как отметили в мэрии, главная цель очистки русла реки - предотвращение затопления участка улицы Албишоара в районе моста, ведущего к зданию городского цирка.

За все время работ на реке Бык вывезено 36 тыс тонн ила, проведена очистка русла от зарослей. Ил из русла реки складировали на несколько дней на берегу, затем его перевозили на муниципальную платформу предназначенную для последующей рекультивации.

“В настоящее время проводятся работы по благоустройству берегов реки, которые должны быть завершены через неделю”, - говорится в сообщении мэрии Кишинева.

Работы по очистке реки Бык были выполнены частной компанией и обошлись муниципию в 3,5 млн леев. Деньги на очистку русла главной реки Кишинева были предусмотрены муниципальным бюджетом на 2020 год.

Протяженность реки Бык по территории Кишинева составляет 50 километров. Из-за загрязненности участков русла сильные ливни неоднократно приводили к затоплению набережной улицы Албишоара.

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