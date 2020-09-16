Истекает срок предварительной регистрации для участия в выборах президента

Предварительная регистрация избирателей для участия в президентских выборах за рубежом завершается 16 сентября.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В среду последний день регистрации граждан Республики Молдова, проживающих за рубежом и желающих участвовать в выборах главы государства. Также для участия в выборах президента могут зарегистрироваться и жители приднестровского региона республики, сообщили в ЦИК.

Количество зарегистрированных граждан будет учитываться властями при открытии избирательных участков за рубежом.

По данным ЦИК, к сегодняшнему дню услугой предварительной регистрации воспользовались 52 тысячи граждан. Больше всего избирателей зарегистрировались для голосования в Италии - 10 тысяч, Великобритании - около 8 тысяч, России - 5,8 тысячи, Германии - 5 тысяч.

Зарегистрироваться для участия в выборах можно как находясь за рубежом, так и находясь в Молдове, в случае, если гражданин планирует в день голосования выехать за пределы Молдовы.

В ЦИК Молдовы сообщили, что подготовили карту границ избирательных участков за рубежом и уже представили ее министерству иностранных дел и европейской интеграции.

В то же время, Центризбирком отрицает любые обвинения кандидатов в предполагаемой фальсификации выборов посредством предварительной регистрации граждан и просит политиков и общественных активистов воздержаться от необоснованных обвинений, которые могут снизить доверие к избирательному процессу. ЦИК выразила готовность рассмотреть любую информацию, связанную с предполагаемыми нарушениями.

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