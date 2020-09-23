Президент России оценил последствия резкого снижения цен на нефть

Лидер России Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть, власти смогли поддержать граждан и экономику.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Экономика России и госбюджет не зависят критически от колебаний нефтяных котировок. Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"В нашей экономике и бюджете сейчас нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети.

"Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что резкое падение цен на нефть не скажется на экономике благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам.

Во вторник курс рубля падал по отношению к доллару и евро. В частности, курс доллара вырос на 14 копеек и теперь составляет 76,27 рубля. А курс евро увеличился на 3 копейки и составил 89,63 рубля.

Отметим, что падение курса российской валюты было зарегистрировано и 21 сентября, на фоне дешевеющей нефти. Доллар стал выше 76 рублей впервые с 9 сентября, а евро – выше 90 рублей впервые с 8 сентября.

Между тем, во вторник нефтяные котировки растут. Так, цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышается на 0,24% – до $41,54 за баррель. Нефть сорта WTI растет на 0,35% и торгуется на уровне $39,68 за баррель.

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