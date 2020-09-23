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Оперная певица Анна Нетребко (сопрано)

Фото - Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200923/31776568/Foto-Opernaya-pevitsa-Anna-Netrebko-vylechilas-ot-koronavirusa.html

Известная российская исполнительница заразилась коронавирусом от своего партнера по спектаклю "Дон Карлос".

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети Instagram. Нетребко больше десяти дней находилась в больнице в Москве.

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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

"Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID-19. Хочу поблагодарить врачей̆ и персонал 52-й Московской̆ клинической̆ больницы за быстрое и эффективное лечение. У меня была ковидная пневмония средней̆ степени тяжести. Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться", - отметила Нетребко.

Кроме того, своим подписчикам певица пожелала укреплять иммунитет, правильно питаться и ни в коем случае не выходить на улицу больными.

Ранее сообщалось, что певица Нетребко объявила о самоизоляции после того, как обнаружения был выявлен COVID-19 у ее партнера по сцене Ильдара Абдразакова.

Анна Нетребко - одна из самых одаренных оперных певиц в современной истории России. Среди наиболее ярких ее работ - роли в постановках "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Севильский цирюльник", "Царская невеста", "Дон Жуан", "Риголетто", "Богема" и многие другие. В 2002 году ее выступление в составе Мариинского театра на сцене Метрополитен Опера в "Войне и мире" произвело настоящий фурор, и принесло певице мировую славу. После этого она стала выступать на самых известных сценах разных стран.

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