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Зона контроля Государственной пограничной службой Украины.

Куда и кому можно ездить из Молдовы за границу: МИДЕИ обновило информацию

© Sputnik / Стрингер
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1966)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200925/31808975/midei-obnovilo-informatsiyu-ob-usloviyakh-posescheniya-inostrannykh-gosudarstv-grazhdanami-moldovy.html

Так как многие государства списка относят нашу республику к так называемой “красной зоне” стран с повышенным риском заражения COVID-19, въезд в них для граждан Молдовы запрещен или существенно ограничен.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) опубликовало обновленную информацию об условиях въезда в страны ближнего и дальнего зарубежья для граждан Молдовы.

Так как многие государства списка относят Молдову к так называемой “красной зоне” стран с повышенным риском заражения COVID-19, въезд в них для обладателей паспортов РМ запрещен или существенно ограничен. 

Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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Согласно данным министерства, пересечь границу Румынии, Украины, Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Польши, Словакии, Испании, Росcии и некоторых других государств граждане Молдовы на данный момент не могут, - за исключением отдельных категорий лиц, которые в большинстве случаев должны мотивировать необходимость посещения государства дополнительными документами.

Более подробную информацию можно получить на сайте МИДЕИ, у операторов горячей линии министерства и по телефонам аккредитованных в Молдове зарубежных дипломатических миссий.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1966)

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