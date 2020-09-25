Куда и кому можно ездить из Молдовы за границу: МИДЕИ обновило информацию

Так как многие государства списка относят нашу республику к так называемой “красной зоне” стран с повышенным риском заражения COVID-19, въезд в них для граждан Молдовы запрещен или существенно ограничен.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) опубликовало обновленную информацию об условиях въезда в страны ближнего и дальнего зарубежья для граждан Молдовы.

Так как многие государства списка относят Молдову к так называемой “красной зоне” стран с повышенным риском заражения COVID-19, въезд в них для обладателей паспортов РМ запрещен или существенно ограничен.

Согласно данным министерства, пересечь границу Румынии, Украины, Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Польши, Словакии, Испании, Росcии и некоторых других государств граждане Молдовы на данный момент не могут, - за исключением отдельных категорий лиц, которые в большинстве случаев должны мотивировать необходимость посещения государства дополнительными документами.

Более подробную информацию можно получить на сайте МИДЕИ, у операторов горячей линии министерства и по телефонам аккредитованных в Молдове зарубежных дипломатических миссий.

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