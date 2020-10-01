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Коронавирус с нами на всегда

Эксклюзив: ученый объяснил, как долго просуществует коронавирус

© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
Новости
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Sputnik Молдова
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Пандемия и связанные с ней ограничения, продлятся еще один год или два, до масштабного применения вакцин, пояснил в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Ограничения связанные с эпидемией коронавируса нового типа будут действовать еще один или два года, а сам коронавирус никуда не исчезнет и будет постоянно, как грипп, присутствовать в жизни людей.

Врач. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как считает профессор, если власти разных стран серьезно отнесутся к проблеме, то мировую пандемию и связанные с ней последствия удастся победить через один-два года.

"В форме напряженки такой, это потребует еще одного-двух лет. Это если по-серьезному к этому относиться. Дальше пойдут вакцины, вакцинация. Мы с этой инфекцией вынуждены будем жить долго, она никуда не уйдет, потому что вирус очень заразный", - отметил Альтштейн в комментарии Sputnik Молдова.

По его словам, люди смогут приспособиться к рискам, связанным с COVID-19.

"О вирусе гриппа, несмотря на никакие вакцины, ведь, не забываем. Этот вирус покруче, чем грипп. По крайней мере, пока. В дальнейшем он станет примерно таким же. Общая тенденция эволюции аналогичных вирусов такая. Плюс появятся вакцины. С ним можно будет нормально жить",- уточнил собеседник.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной.

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

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