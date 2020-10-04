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Денежные купюры и монеты разных стран

Названы самые популярные валюты для сбережений

© Sputnik / Mikhail Kutuzov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20201004/31909194/dollary-economica-sberejenia.html

Специалисты кредитных организаций рассказали о самых популярных валютах у россиян для хранения сбережений.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Жители России хранят примерно 89% своих сбережений в рублях, пишет РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.

Отмечается, что остальные средства россияне размещают в долларах и евро. При этом клиенты очень редко прибегают к экзотическим валютам.

Василий Тарлев, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Тарлев: мне достоверно известно, сколько денег в Молдове вывели из банков

Так, в банке "Руский стандарт" 98,6% клиентов хранят деньги в рублях, "Абсолют банке" на рубль приходится 95% сбережений, еще 4% - на доллар и 1% - на евро. 

В Газпромбанке у 88,41% клиентов средства размещены в рублях, в долларах - меньше 10%, а евро — чуть менее 2%. В кредитной организации отметили спрос на фунты стерлингов, швейцарские франки и юани.

Экономисты рассказали, в каких валютах лучше хранить сбережения.

Так, по словам аналитиков, самым доходным стал швейцарский франк, который с начала 2020 года подскочил на 30,5% по отношению к рублю. При этом условно невыгодной валютой был признан доллар, поднявшийся за 8 месяцев лишь на 22,9%.

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