Какой будет погода в день выборов президента Молдовы

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В день выборов президента Молдовы ожидается переменная облачность и без осадков. Температурный максимум 1 ноября составит +10, +15 градусов по Цельсию, а минимум достигнет значений +5,+10. Таков прогноз Государственной гидрометеорологической службы страны.
Ожидается северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 2-7 метров в секунду.
На следующий день после выборов будет теплее. Дневной максимум составит +13, +18 градусов по Цельсию.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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