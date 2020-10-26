15:32 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Утренний Кишинев

Какой будет погода в день выборов президента Молдовы

© Photo : Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1430)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/15/32110046.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20201026/32167920/kakoy-budet-pogoda-den-vybory-prezident-moldova.html

Молдавские метеорологи рассказали, какая погода установится в день президентских выборов в республике.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В день выборов президента Молдовы ожидается переменная облачность и без осадков. Температурный максимум 1 ноября составит +10, +15 градусов по Цельсию, а минимум достигнет значений +5,+10. Таков прогноз Государственной гидрометеорологической службы страны.

Ожидается северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 2-7 метров в секунду.

На следующий день после выборов будет теплее. Дневной максимум составит +13, +18 градусов по Цельсию.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жук: отложат ли в Молдове президентские выборы из-за угрозы COVID-19

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование>>>

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Погода в Молдове (1430)

По теме

Не горюй, у осени еще остались сюрпризы: самый точный прогноз погоды


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться