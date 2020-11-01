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Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 542 случая COVID-19

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2233)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20201101/32265762/Minzdrav-v-Moldove-za-sutki-podtverzhdeny-542-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 76 582.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 542 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье вечером.

Выявлены два эпизода импорта инфекции, один из Италии и один из Великобритании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 76 582.

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© Sputnik / Александр Мазуркевич
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За минувшие 24 часа проведены 1850 теста, при этом первичных — 1633.

Коронавирус выявлен, в том числе у 39 медработников: 11 врачей, 21 медсестра и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 790 пациента (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 530 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 56 312 человек.

Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1800.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2233)

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