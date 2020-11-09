Осмотрено, бомб нет: сообщение о взрывчатке в Апелляционной палате оказалось ложным

Сообщение о якобы заложенном в здании Апелляционной палаты взрывоопасном объекте оказалось не соответствующим действительности.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Апелляционной палате Кишинева взрывоопасных веществ или других подозрительных предметов не обнаружено. Об этом по итогам проверки здания заявили в Управлении полиции Кишинева

"После проверки здания, а также прилегающего здания Апелляционной палаты Кишинева специалистами службы Bombteh не было обнаружено никаких подозрительных или взрывоопасных предметов", - заявили в полиции.

По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело, по которому следственные органы и прокуратура в настоящее время принимают все меры для установления личности "телефонного террориста".

В понедельник в 13.45 в единую службу 112 позвонил мужчина, сообщивший, что внутри здания Апелляционной палаты Кишинева, расположенной на улице Теилор, находится взрывоопасный предмет.

На вызов отреагировали все специализированные службы: патрульный батальон оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Ботаники, специалисты службы Bombteh.

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