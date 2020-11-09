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Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева

Осмотрено, бомб нет: сообщение о взрывчатке в Апелляционной палате оказалось ложным

© Photo : Николай Костыркин
Новости
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20201109/32387037/Osmotreno-bomb-net-Soobschenie-o-vzryvchatke-v-Apellyatsionnoy-palate-okazalos-lozhnym.html

Сообщение о якобы заложенном в здании Апелляционной палаты взрывоопасном объекте оказалось не соответствующим действительности.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Апелляционной палате Кишинева взрывоопасных веществ или других подозрительных предметов не обнаружено. Об этом по итогам проверки здания заявили в Управлении полиции Кишинева

Здание Апелляционной палаты Кишинева
© Photo : Николай Костыркин
Апелляционную палату Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе

"После проверки здания, а также прилегающего здания Апелляционной палаты Кишинева специалистами службы Bombteh не было обнаружено никаких подозрительных или взрывоопасных предметов", - заявили в полиции. 

По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело, по которому следственные органы и прокуратура в настоящее время принимают все меры для установления личности "телефонного террориста".

В понедельник в 13.45 в единую службу 112 позвонил мужчина, сообщивший, что внутри здания Апелляционной палаты Кишинева, расположенной на улице Теилор, находится взрывоопасный предмет.

На вызов отреагировали все специализированные службы: патрульный батальон оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Ботаники, специалисты службы Bombteh.  

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