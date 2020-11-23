В Крыму построят часовню в память о молдавских рыцарях

КИШИНЕВ, 23 ноября - Sputnik. У подножия горы Мангуп установили крест и информационные щиты с изображением Стефана Великого. На этом месте в дальнейшем планируется построить мемориальную часовню.

Акцию организовали представители Федеральной Национально-Культурной автономии молдаван России и Региональной Национально-Культурной автономия молдаван Республики Крым "Плай" при поддержке прихода в Красном Маке.

В мероприятии приняли участие представители Госдумы, Члены Совета при Президенте России, ученые.

Ранее в Благовещенском монастыре на горе Мангуп-Кале был установлен памятный знак, свидетельствующий о многовековой дружбе с Молдовой.

В 1472 году дочь Мануила (Олубея), правившего в княжестве Феодоро в Крыму, Мария Мангупская вместе со своим братом Александром приехала в Молдавское княжество ко двору Стефана III и обвенчалась с 43-летним воеводой 14 сентября (25 сентября по григорианскому календарю).

© Photo : Молодежный союз молдаван России Благовещенский монастырь на горе Мангуп-Кале, Крым.

У Марии кроме Александра был еще один брат – Исаак, который, став правителем княжества Феодоро, в 1474 году признал султана Мехмеда II своим покровителем.

В этом же году Мехмед II послал многочисленное войско на 270 судах к берегам Крыма. Захватчики взяли ряд городов на побережьях Черного и Азовского морей. Крымский хан вынужден был признать себя данником султана. Это был сильный удар по генуэзцам, потерявшим Кафу, а также ряд других торговых опорных пунктов на южном берегу Крыма.

Армия Стефана III 10 января 1475 года у Васлуя разбила 120-тысячное войско османов под командованием Хадым Сулейман Паши.

Протурецкая позиция князя Феодоро вызвала недовольство его родного брата Александра, находившегося в Молдове, которая вела войну с османами. В июне 1475 года Александр с отрядом из 300 молдавских воинов прибыл в Феодоро. Исаак был свергнут и убит. Это вызвало возмущение у султана. В середине декабря 20-тысячной турецкой армии под командованием Гедык-Ахмет-паши удалось хитрым маневром овладеть столицей Феодоро Мангуп-кале. Молдавские войны – защитники крепости – погибли.

© Photo : Дмитрий Киселев На этом месте будет построена часовня "Воинское братство Мангупа".

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