16:35 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Владимир Головатюк

Правительство одобрило кандидатуру Головатюка на пост посла Молдовы в России

© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Новости
Получить короткую ссылку
8010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32892682.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20201216/32914778/pravitelstvo-odobrilo-kandidaturu-golovatyuka-na-post-posla-v-rossii.html

В правительстве одобрили назначение глав дипломатических представительств в Российской Федерации и Канаде.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Правительство утвердило в среду кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Молдовы в Российской Федерации. 

Премьер Ион Кику пожелал Головатюку успехов в работе на таком ответственном и важном посту для Республики Молдова.

Также кабмин предложил назначить послом в Канаде Эмила Друка, дипломат Лилиан Морару рекомендован на должность консула Молдовы в Ницце. Кроме того кабмин отозвал представителя Молдовы в ООН Виктора Морару. Далее подписать указы о назначении должен президент республики.

Владимир Головатюк
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Владимир Головатюк рассказал о приоритетах на должности посла Молдовы в России
Напомним, парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Молдовы в РФ.

Владимир Головатюк в законодательном органе возглавляет комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

Почему был отозван Андрей Негуца

В минувшую среду члены правительства Молдовы приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, а также по совместительству в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Головатюк – о деятельности в должности посла Молдовы в России
Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван – решение правительства


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Избранный президент США Джо Байден с женой во время встречи со сторонниками.
Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться