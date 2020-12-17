Канду: мы обжалуем принятые парламентом законы

Лидер парламентской группы Pro Moldova выразил недовольство прошедшим в парламенте голосованием и заявил о намерении опротестовать принятые законы в Конституционном суде.

КИШИНЕВ, 17 дек- Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova ищет правовые решения для отмены законов, за которые проголосовала коалиция в парламенте. В том числе ее представители намерены обжаловать их в Конституционном суде. Об этом заявил в четверг на брифинге лидер Pro Moldova Андриан Канду.

По его словам, принятые законы приведут к финансовым сложностям в Молдове, а также в целом отбросят страну в развитии на несколько лет назад.

Канду считает, что отмена так называемого "закона о миллиарде" приведет только к падению молдавского лея и повышению цен.

Также он сослался на протесты аграриев, которые продолжаются и в четверг. По мнению Канду, "парламент не способствовал решению проблем этих людей".

"То, что произошло в парламенте за эти две недели, должны проанализировать политики, юристы и специалисты в медицине. Это разочарование и отсутствие ответственности", - пояснил Канду.

Ранее социалисты объяснили, что в конце года нужно уделять максимальное внимание проектам налогово-бюджетной политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования.

По мнению лидеров фракции ПСРМ, страна не может вступать в следующий год без принятия таких важных нормативных актов.

Депутаты 16 декабря приняли во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, налогово-бюджетной политике, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год, а также ряд других важных инициатив, в том числе проголосовали за отмену "закона о миллиарде", принятие закона о функционировании языков в Молдове и отмену запрета на трансляцию российских программ в молдавском телеэфире.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova