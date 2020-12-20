Диета и спорт: кому звезды пророчат богатырское здоровье в 2021 году

Уходящий год и пандемия заставили представителей всех знаков Зодиака бережнее относиться к своему самочувствию. Такая тенденция сохранится и в наступающем 2021 году.

Правильный образ жизни для многих знаков Зодиака выйдет на первый план. Некоторые из них даже полностью откажутся от табака и алкоголя. Звезды также советуют беречь нервную систему. За время пандемии все порядком устали от строгих ограничений. Напряженная обстановка не должна сказываться на эмоциональном состоянии.

Овен

Не жалейте денег на здоровье. Если врачи будут ставить тревожные диагнозы, лучше перепроверить их еще раз в другой клинике. Овнам не стоит сильно переживать. Основные силы они потратят на профилактику заболеваний, а не на лечение.

Хозяин года – Белый металлический Бык – животное основательное, поэтому ждет от Овнов тщательного подхода к этому вопросу.

Он не советует полагаться на авось в том, что касается здоровья. Звезды советуют обратить внимание на закаливание. Оно поможет укрепить иммунитет.

Телец

Здоровье в год Быка напрямую будет зависеть от вашего оптимизма. Хозяин года покровительствует этому знаку Зодиака, и если Тельцы сами не начнут хандрить, у них все будет складываться просто отлично! Наступающий год сулит представителям этого знака интересный отпуск. Он будет полон новых впечатлений.

Звезды советуют Тельцам уделить внимание водным процедурам. Бассейн, спа-салоны, гиддромассаж, сауна – для того, чтобы поддержать свое физическое состояние подойдет любое из этих занятий.

Единственное, чего стоит опасаться – перегрева на солнце.

Близнецы

Год будет насыщенным на события, поэтому вопросы здоровья для Близнецов уйдут на второй план.

Звезды советуют не пренебрегать своевременными визитами к врачу. Серьезных проблем не будет, однако если запустить ситуацию, тревожные симптомы могут дать о себе знать в будущем. Берегите нервную систему.

Эмоциональная встряска, которую готовит год Белого металлического Быка, может привести к бессоннице. В целом здоровье Близнецов в следующем году будет находиться в их собственных руках.

Главное в этот период не забывать заботиться о себе.

Рак

Избегайте мест с плохой экологией. Старайтесь поменьше находиться в промышленных зонах и в местах большого скопления автомобилей. Не купайтесь в грязных водоемах и не пейте сырую воду из колодцев.

Звезды советуют чаще находиться на природе. Прогулки по лесу помогут восстановить силы.

В середине лета тщательно следите за тем, что вы едите. Не исключена вероятность небольших проблем с желудочно-кишечным трактом. Представительницам прекрасного пола звезды советуют посетить косметолога. Несколько сеансов помогут расслабиться и вновь приобрести цветущий вид.

Лев

Не пренебрегайте правилами здорового образа жизни. В 2021-м многие представители этого знака Зодиака не на шутку увлекутся спортом или фитнесом.

В этом деле главное - не переусердствовать, и тогда физические упражнения действительно спасут от многих болячек. Некоторые Львы увлекутся правильным питанием. Ради этого они будут готовы прикупить участок земли, чтобы самим выращивать экологически чистые фрукты и овощи. В целом в плане здоровья год будет хорошим для Львов. Они будут чувствовать себя на подъеме вплоть до зимы.

С наступлением холодов следует опасаться простудных заболеваний.

Дева

Перекусы на бегу могут привести к неприятным последствиям. В следующем году Девам следует тщательно следить за рационом. "Мы - то, что мы едим" - станет девизом представителей этого знака Зодиака в 2021-м.

Хозяин года – Бык, животное травоядное, поэтому Девам желательно отдать предпочтение легкой и растительной пище.

Наладить гармонию между физическим состоянием и внутренним миром помогут йога, медитация и дыхательная гимнастика. Они также будут способствовать избежать депрессии, которая может "накрыть" Дев в середине осени.

Весы

Представители этого знака Зодиака от природы наделены хорошим здоровьем. Гороскоп на 2021 год советует Весам не пренебрегать занятиями спортом.

Для укрепления иммунитета хорошо подойдут кардиотренировки, плавание и ходьба на длинные дистанции. Летний отпуск тоже постарайтесь провести в движении.

Это поспособствует повышению общего тонуса. Риск подхватить какую-нибудь хворь в следующем году будет минимален. Соблюдайте правила безопасности, остерегайтесь травм и ушибов. К концу года Весы могут почувствовать сильную усталость. Снять напряжение поможет курс общего массажа.

Скорпион

Опасайтесь бесконтрольного приема лекарств. Не все они принесут реальную пользу. В следующем году Стрельцы могут быть подвержены риску инфекционных заболеваний. Поэтому им стоит строго следовать всем актуальным на сегодняшний день рекомендациям: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест большого скопления людей.

Каких-либо серьезных проблем ожидать не стоит. Скорпионы долго болеть не будут. Но даже мелкие неприятности со здоровьем приносят много хлопот и сказываются на семейном бюджете.

Болезнь лучше предупредить, чем лечить.

Стрелец

Борьба с лишним весом выйдет на первый план. Даже те Стрельцы, которые всегда были стройными и поджарыми, вдруг начнут замечать прибавление килограммов.

Звезды советуют представителям этого знака Зодиака тщательно отнестись к подбору диеты. Не все из них безопасны для здоровья. Идеальным вариантом будет отказ от сладкого и мучного, особенно, если оно промышленного производства.

Обогатите свой рацион клетчаткой. Она поможет поддержать работу кишечника в нормальном режиме.

Также в 2021-м важно следить за балансом съеденных и потраченных калорий.

Козерог

Опасайтесь простудных заболеваний. Козерогам нельзя промерзать, это может плохо сказаться на работе организма в целом. В холодное время года не пренебрегайте шапкой, перчатками и добротной обувью. Ноги должны всегда находиться в тепле.

Соблюдение этих элементарных правил поможет чувствовать себя хорошо на протяжении всего года.

Март – хорошее время для очищения организма от токсинов. Козероги перепробуют несколько диет, прежде чем найдут подходящий режим питания.

Водолей

Год Быка даст много сил и энергии. Водолеи будут готовы свернуть горы ради близких людей и собственной карьеры.

Для всех свершений понадобится отменное здоровье. Звезды советуют укреплять иммунитет всеми возможными способами. Иначе с наступлением осени организм может дать сбой. Те Водолеи, которые планируют в наступающем году проведение хирургических вмешательств, могут не опасаться тяжелых последствий. Из трудных ситуаций они выйдут с наименьшими потерями.

Звезды советуют не принимать стремительных решений. Прежде чем начать серьезное лечение, узнайте мнение нескольких врачей.

Рыбы

Правильное питание, занятия спортом и минимум стрессов. На этих трех китах будет держаться здоровье представителей этого знака Зодиака в следующем году.

Гороскоп советует Рыбам в 2021-м свести количество употребляемого алкоголя до минимума. Тогда цель стать абсолютно здоровым человеком будет достигнута.

Единственное, что может тревожить Рыб - переутомление. Чаще отдыхайте вместе с семьей. Вылазки на природу для этого подойдут как нельзя лучше. Они помогут расслабиться и получить заряд положительных эмоций.

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