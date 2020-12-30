Майя Санду надеется на самороспуск парламента

Депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) 31 декабря обратятся с запросом в Конституционный суд, чтобы выяснить, может ли парламент Молдовы проголосовать за такую процедуру.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду рассчитывает, что Конституционный суд (КС) разрешит парламенту самораспустится. Об этом она заявила в телеинтервью.

По словам главы государства, депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) 31 декабря обратятся с запросом в эту инстанцию, чтобы выяснить, может ли парламент Молдовы проголосовать за такую процедуру.

"Мы выступаем за досрочные парламентские выборы как можно скорее. Одно из таких решений, (как я поняла, депутаты PAS запросят завтра КС), это самороспуск парламента. Это было бы самое быстрое решение, если таковое будет объявлено судом конституционным. Мы надеемся, что судьи рассмотрят это решение за несколько дней", – рассказала Санду.

Если же Суд в течении нескольких недель не даст добро на самороспуск, Санду предложит другой путь.

"Если это решение не будет одобрено судом, тогда поговорим о другом пути. Пока рано высказываться", - добавила Санду.

В этом же интервью Санду заявила, что 1 января намерена назначить исполняющего обязанности премьер-министра из состава нынешнего правительства.

Конституция Молдовы не предусматривает возможности самороспуска парламента. Согласно Основному закону страны, распустить парламент можно только в двух случаях: если он не в состоянии сформировать правительство или принимать решения в течение трех месяцев, либо если депутаты не могут выразить вотум доверия правительству в 45-дневный срок при двух неудавшихся попытках.

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