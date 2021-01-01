В Израиле привили от коронавируса миллионного жителя страны

Миллионную прививку сделали в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе. Для полной вакцинации этим препаратом требуются две дозы с интервалом в три недели.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Вакцину от коронавируса получил миллионный житель Израиля, заявили в пятницу в Минздраве этой страны.

В ведомстве отметили, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране не снижаются. Она стартовала 20 декабря.

"Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, все что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

В Израиле прививаются вакциной Pfizer. Для полной вакцинации этим препаратом требуются две дозы с интервалом в три недели.

Ресурс OurWorldInData, который следит за процессом вакцинации населения против коронавируса, отметил, что по состоянию на 31 декабря Израиль занимал первое место в мировом рейтинге с показателем 9,18 прививки на 100 человек населения. На втором месте – Бахрейн (3,37). Далее следуют: Великобритания, США, Дания, Китай, Канада и т. д. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т. к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты.

В июле Израиль подписал также соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины.

Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.

Также сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от Министерства здравоохранения страны и, если оно будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.

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