Песков оценил заявления Санду о миротворцах РФ в Приднестровье

Пресс-секретарь президента Путина затронул эту тему в эфире программы "Соловьев Live", комментируя уже неоднократно произнесенные главой молдавского государства слова о необходимости вывода из Приднестровья миротворческой миссии РФ.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева, Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация всегда занимала и будет занимать ответственную позицию на мировой арене, включая, естественно, и Приднестровский регион.

"Майя Санду стала президентом Молдовы, и вот первое заявление – нужно убрать российских миротворцев из Приднестровья. Как будто бы это самая большая проблема Молдовы", - заявил Песков, отвечая на вопросы ведущего программы.

Пресс-секретарь президента РФ отметил: руководство России осознает, что территория замороженного конфликта может представлять потенциальную опасность.

"Поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие, как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков.

Напомним, Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию, если получит "соответствующее приглашение". Кроме того, президент Молдовы неоднократно подчеркивала, что приднестровский конфликт постоянно присутствует в повестке молдавско-российских отношений.

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