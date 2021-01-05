15:37 05 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.60
Поиск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков оценил заявления Санду о миротворцах РФ в Приднестровье

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
36631
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/11/32925209.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210105/33149529/peskov-otsenil-zayavleniye-sandu-o-mirotvortsakh-rf-v-pridnestrovye.html

Пресс-секретарь президента Путина затронул эту тему в эфире программы "Соловьев Live", комментируя уже неоднократно произнесенные главой молдавского государства слова о необходимости вывода из Приднестровья миротворческой миссии РФ.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева, Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация всегда занимала и будет занимать ответственную позицию на мировой арене, включая, естественно, и Приднестровский регион.

"Майя Санду стала президентом Молдовы, и вот первое заявление – нужно убрать российских миротворцев из Приднестровья. Как будто бы это самая большая проблема Молдовы", - заявил Песков, отвечая на вопросы ведущего программы.

Пресс-секретарь президента РФ отметил: руководство России осознает, что территория замороженного конфликта может представлять потенциальную опасность.

Владимир Брутер.
© Sputnik
Брутер: как с Санду будут говорить в Москве после заявлений о миротворцах

"Поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие, как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков.

Напомним, Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию, если получит "соответствующее приглашение". Кроме того, президент Молдовы неоднократно подчеркивала, что приднестровский конфликт постоянно присутствует в повестке молдавско-российских отношений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В администрации Майи Санду подтвердили дату ее встречи с Владимиром Зеленским
Песков: Россия не будет выламывать руки потенциальным конкурентам
Теги:
миротворцы, Майя Санду, Дмитрий Песков


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Зимние забавы в русские морозы.
Видео - Зимние забавы в русские морозы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться