Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 377 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 377 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Зафиксированы два эпизода "импорта" инфекции - из Великобритании и Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 152 640.

За минувшие 24 часа проведено 3445 тестов, в том числе первичных - 3140.

Коронавирус выявлен у 18 медработников: 4 врачей, 11 медсестер и 3 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 227 пациентов (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 694 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 142 669.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3245.

Среди скончавшихся медсестра из Хынчешт Вера Ромашку. Всего за время пандемии погибли 69 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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