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Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 394 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210119/33302426/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-394-novykh-sluchaya-covid19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 153 506.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 394 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

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© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Зафиксировано пять случаев "импорта" инфекции - из России, Египта и Италии по одному, из Танзании - 2.

Общее число зарегистрированных эпизодов заражения в стране достигло 153 506.

За минувшие 24 часа проведено 2550 тестов, в том числе первичных - 2307.

Коронавирус выявлен у 21 медработника: 8 врачей, 11 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 233 пациента (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 436 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 143 766.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3282.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора.
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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