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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Российская вакцина "Спутник V" готовится к выходу на рынок ЕС

© Sputnik / Алексей Даничев
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (386)
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Sputnik Молдова
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Соответствующее решение должен принять европейский регулятор после того, как подготовит научное заключение.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Почему "Спутник V" станет для Молдовы хорошим выбором
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило, что проводит активные научные консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Вчера состоялась встреча с разработчиком для обсуждения плана и возможных вариантов для одобрения ЕС и дальнейшего взаимодействия с ЕМА", – цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.

Европейский регулятор готовит научное заключение по вакцине, разработанной российским Центром имени Гамалеи. После того, как это заключение будет получено, разработчик препарата сможет подготовить заявку для авторизации вакцины на рынке Европейского союза.

Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) на территории Евросоюза вакцины "Спутник V" была подана еще 22 декабря. Европейское агентство по лекарственным препаратам остается единственным регулятором, который выдает разрешение на поставки вакцин на рынок ЕС.

Напомним, помимо Российской Федерации, вакцину "Спутник V" планируют производить еще в восьми странах.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (386)

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Теги:
вакцина, коронавирус


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