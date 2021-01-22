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Здание конгресса США, архивное фото

Власти США ужесточают правила въезда в страну

© Sputnik / Игорь Михалев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210122/33339322/vlasti-usa-uzhestochayut-pravila-vezda-v-stranu.html

Новые требования будут распространяться на всех пассажиров, включая самих американских граждан и лиц, обладающих правом на постоянное проживание в США.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. С 26 января 2021 года все лица, взрослые и дети старше двух лет, прибывающие в США воздушным транспортом, должны будут предоставить при посадке на рейс тест с отрицательным результатом на инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19), сделанный не более чем за 3 дня до вылета. Об этом сообщает посольство Молдовы в Вашингтоне.

Тех, кто такой тест не предоставит, не пустят в самолет, уточнили в дипмиссии.

Результат лабораторного исследования может быть предоставлен в письменной форме (на бумаге или в электронном виде).

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