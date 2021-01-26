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Молдавский лей развивает наступление: курс валют на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210126/33389605/moldavskiy-ley-razvivaet-nastuplenie-kurs-valyut-na-sredu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 27 января.

Все игроки пятивалютной корзины сдадут свои позиции по отношению к молдавскому лею. 

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Евро уступит целых 13 банов и будет торговаться по 21,0973 лея.

Доллар станет дешевле на семь банов и установится на отметке в 17,3833 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то в среду подешевеют: российский рубль – до 0,2312 лея, украинская гривна  до 0,6175 лея, а румынский лей – до 4,3276 в пересчете на нацвалюту.

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