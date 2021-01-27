Додон: ждем от кандидата в премьеры программу и состав правительства

Глава ПСРМ рассказал, когда партия объявит о своем решении по поводу возможного голосования за кандидатуру премьер-министра.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Партия социалистов примет решение о голосовании за выдвинутого кандидата в премьеры на заседании Республиканского совета партии, который состоится в конце этой недели. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель партии Игорь Додон.

"Президент вспомнила про свои конституционные обязанности и с опозданием, после месяца раздумий, выдвинула кандидата в премьер-министры, заодно вписавшись и в отведенный социалистами срок до 1 февраля", - говорится в сообщении Додона.

Политик заявил, что ПСРМ ждет программу и состав правительства, предложенный этим кандидатом (по Конституции на это отведено 15 дней).

По словам Додона, парламент мог бы не тянуть и рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе, когда откроется парламентская сессия.

В конце этой недели состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, где, кроме других стратегических вопросов, как заявил политик, будет обсуждаться позиция партии по поводу голосования за новый состав правительства.

"Я считаю, что парламентская фракция социалистов должна принять участие в парламентских слушаниях и дебатах над программой и составом нового правительства, чтобы показать народу качество и профессионализм нынешней/бывшей команды Майи Санду", - заявил Додон.

Отметим, что президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

"Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу - человека, которому я доверяю, профессионала... Дала задание госпоже Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции", - сказала Санду.

Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты. Она - выпускница факультета права Госуниверситета Молдовы. Также изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования в период 2014-2015 годов. Затем занимала пост министра финансов в правительстве Майи Санду с 8 июня 2019 – 14 ноября 2019 года.

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Гаврилица трудилась в Oxford Policy Management - международной консалтинговой фирме а Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.

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