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Уроженец Дрокиевского района получил шесть лет за 30 эпизодов коррупции

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210129/33423502/urozhenets-drokievskogo-rayona-poluchil-shest-let-za-30-epizodov-korruptsii.html

Взял деньги, чтобы помочь нескольким людям получить водительские права, но в конце концов попался и был осужден за 30 эпизодов извлечения выгоды из влияния.

КИШИНЕВ 29 янв - Sputnik. Мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения, после того как взял деньги, пообещав помочь нескольким людям получить водительские права.

По данным Генпрокуратуры, осужденный – житель района Дрокия – с января по август 2020 года получил от 30 человек 15 200 евро и 10 040 леев.

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Правонарушитель говорил людям, что он имеет влияние на должностных лиц в отделах регистрации транспорта и водительских документов на севере страны и может помочь им успешно сдать экзамены и получить водительские права. Несмотря на уплаченные ему деньги, получить указанные документы он так и не помог, после чего обманутые им люди обратились в полицию.

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело и задержала виновного. Помимо того, что его приговорили к шести годам лишения свободы, деньги, которые он получил от 30 человек, будут конфискованы в пользу госбюджета. Приговор может быть обжалован.

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