16:53 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск

Чего не хватает для борьбы с COVID-19 в Приднестровье

© Sputnik / Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (48)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0c/32000756.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210206/33519555/chego-ne-khvataet-dlya-borby-s-covid-19-v-pridnestrove.html

Приднестровские специалисты обсудили наличие лекарств, продуктов питания, а также обеспеченность всем необходимым для борьбы с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. В Республиканском центре СПИДа заканчиваются тесты на антитела к коронавирусу нового типа. Как отметили на онлайн-заседании в Минздраве, для их закупки в ближайшее время будет сформирована заявка и заключен договор.

Главный врач Республиканской туберкулезной больницы Сергей Осадчий отметил, что больница снабжена всеми необходимыми медикаментами для борьбы с коронавирусом, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и горючим. Однако существует дефицит лекарственных средств по 27 позициям жизненно важных препаратов.

Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19.
© Sputnik / Владимир Песня
Какой эксперимент в лечении коронавируса проводят в Приднестровье
"Некоторые из необходимых медикаментов уже исключены, а другие поступят в учреждение на будущей неделе", - пояснили в ведомстве.

В Республиканской клинической больнице в плановом режиме работает кардиологическое и терапевтическое отделения. Что касается инфекционного, функционируют все три уровня. Второй, по словам главного врача РКБ Игоря Тостановского, предельно загружен.

На днях Минздрав получил кислородные концентраторы в количестве 70 штук. Аппараты будут направлены во все лечебно-профилактические учреждения Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (48)

По теме

В Приднестровье поступило 20 новых машин скорой помощи
Данные по COVID-19 в Приднестровье: есть повод для оптимизма
Теги:
лечение, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой работает чиновником
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться