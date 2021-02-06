Чего не хватает для борьбы с COVID-19 в Приднестровье

Приднестровские специалисты обсудили наличие лекарств, продуктов питания, а также обеспеченность всем необходимым для борьбы с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. В Республиканском центре СПИДа заканчиваются тесты на антитела к коронавирусу нового типа. Как отметили на онлайн-заседании в Минздраве, для их закупки в ближайшее время будет сформирована заявка и заключен договор.

Главный врач Республиканской туберкулезной больницы Сергей Осадчий отметил, что больница снабжена всеми необходимыми медикаментами для борьбы с коронавирусом, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и горючим. Однако существует дефицит лекарственных средств по 27 позициям жизненно важных препаратов.

"Некоторые из необходимых медикаментов уже исключены, а другие поступят в учреждение на будущей неделе", - пояснили в ведомстве.

В Республиканской клинической больнице в плановом режиме работает кардиологическое и терапевтическое отделения. Что касается инфекционного, функционируют все три уровня. Второй, по словам главного врача РКБ Игоря Тостановского, предельно загружен.

На днях Минздрав получил кислородные концентраторы в количестве 70 штук. Аппараты будут направлены во все лечебно-профилактические учреждения Приднестровья.

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