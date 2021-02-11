Между позором и импичментом – что выберет Майя Санду?

Депутаты парламента подкинули президенту непростую задачу: согласиться подыграть своим заклятым оппонентам из законодательного органа или пойти на нарушение Конституции и оказаться под угрозой импичмента.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Перспектива проведения скорейших досрочных выборов в парламент Молдовы становится все более туманной. Не дожидаясь провала голосования в парламенте за кандидата PAS в премьер-министры Натальи Гаврилицы, фракция Партии социалистов выдвинула нового кандидата – экс-министра финансов в правительстве Зинаиды Гречаной и опытного управленца Марианну Дурлештяну.

В течение нескольких часов нашлись 54 голоса в парламенте, готовые поддержать выдвижение кандидата социалистов. Согласно практике конституционного суда Молдовы, этого достаточно, чтобы обязать президента выдвинуть предложенную депутатами кандидатуру.

В тот же день депутаты Партии "Платформа Достоинство и правда", стремясь не допустить формирования нового большинства вокруг кандидатуры Дурлештяну и в надежде сформировать "проевропейское правительство", публично предложили Майе Санду выдвинуть в премьеры лидера политформирования Андрея Нэстасе.

По словам самого Нэстасе, он рассчитывает сформировать миноритарное правительство по типу того, которое действовало в 2019 году под руководством Майи Санду. Представители платформы, однако, не смогли ответить на вопрос, кто из депутатов нынешнего парламента готов поддержать такое правительство.

Президент Майя Санду уже провела консультации с парламентскими фракциями и готовится объявить о своем решении.

Что дальше?

По мнению юриста и специалиста по Конституционному праву Теодора Кырнаца, с точки зрения Конституции и практики Конституционного суда при наличии большинства в парламенте президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры. Согласно Конституции правительство – это продукт деятельности парламента. Эта норма существует для того, чтобы не создавать вакуум власти.

"И если президент не выдвинет этого кандидата — парламент может инициировать процедуру импичмента. Сначала отстранив президента 2/3 голосов депутатов, после которого в течение месяца должен быть организован референдум об окончательной отставке президента", – говорит Кырнац.

В период между отстранением от должности и референдумом исполнять обязанности президента будет председатель парламента.

По мнению Теодора Кырнаца, Майя Санду знает, что в парламенте не найдется 2/3 голосов для ее отстранения, поэтому политический кризис может затянуться.

"Если Санду не выдвинет кандидатуру премьера, то спустя три месяца невозможности избрания правительства, когда Санду обратится в Конституционный суд за констатацией условий для роспуска парламента, Конституционный суд может указать, что неизбрание правительства произошло не по вине парламента, и, соответственно, условия для роспуска парламента не выполнены", – говорит Кырнац.

В таком случае по словам специалиста, президент и парламент окажутся в подвешенном состоянии, и политический кризис может длиться на протяжении многих месяцев, пока президент и депутаты не придут к какому-либо компромиссу.

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