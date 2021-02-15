Как стандарты помогли молдавским производителям в пандемию

Существует ряд национальных и международных организаций, занимающихся стандартизацией. Такой институт есть и в Молдове: чем он помог отечественным производителям в период пандемии, рассказала представитель организации.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Вскоре после объявления пандемии многие молдавские компании перепрофилировались, чтобы производить маски, защитное снаряжение и другие необходимые во время карантина товары. В этот период организации по стандартизации пошли навстречу производителям. Так, им обеспечили бесплатный доступ ко всем стандартам, необходимым для ведения деятельности. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказала представитель Института стандартизации в Молдове Надежда Борта.

Она уточнила, что международные и национальные организации стандартизации разрабатывают определенную единую планку и нормы, к которым должны стремиться все, кто занимается производством чего-либо или предоставляет различные услуги.

"Начиная с марта 2020 года мы обеспечили открытый доступ к стандартам в области медицины. До сих пор у нас было более 50 запросов разных компаний, 75% из них были удовлетворены. Идея такова: мы не можем обеспечить доступ к стандартам для всех, потому что стандарты защищены авторским правом, и мы не можем позволить бесконтрольное использование их", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, запросы поступали от различных государственных структур и медицинских учреждений, а также от частных производителей.

"Многие компании действительно перепрофилировались. Когда кто-то меняет сферу деятельности и производства, то нужен определенный гид, который помог бы достичь определенного уровня. Организации стандартизации помогали молдавским предпринимателям, и в рекордные сроки бизнесмены сумели достичь высокого качества продукта для потребителей", - пояснила Борта.

Она считает, что такие организации помогают экономике двигаться вперед, при этом определенный стандарт для тех или иных товаров может меняться в зависимости, например, от развития технологий.

Главная цель структр стандартизации, полагает собеседница, - обеспечить качественные продукты, товары и услуги. Они помогают предпринимателям стремиться к лучшему. Обеспечивать рост продаж, сокращать время производства, улучшать репутацию торговой марки и, что немаловажно, - репутацию молдавской продукции за рубежом.

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