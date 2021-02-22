Глава профкома окницкого узла ЖДМ: Люди от отчаяния готовы на любые меры

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Окницкие железнодорожники собираются вместе с профсоюзами и рабочими других станций провести большой протест в Кишиневе. Об этом Sputnik Молдова рассказал председатель профсоюзного комитета Окницкого железнодорожного узла Дмитрий Фисюк.

По словам железнодорожника, директор "Железной дороги Молдовы" Адриан Ончану в разговоре с ним просил рабочих не прекращать работу и обещал до конца недели частично рассчитаться за долги по зарплате.

"Ончану нам пообещал, что до конца недели выплатит задолженность по зарплате только за ноябрь. Он приедет в Окницу до конца недели. Конкретный день не назвал. Сказал, что занят поиском денег для покрытия долгов перед нами. Мы решили, что профсоюзы соберутся, и все мы где-то через десять дней выйдем к парламенту уже в Кишиневе", – рассказал Фисюк Sputnik Молдова.

По словам железнодорожника, отчаявшиеся рабочие были готовы заблокировать работу узла уже сегодня.

"Я объяснил собравшимся, что мы не можем действовать против закона, это незаконно садиться на рельсы. Иначе привлекут к ответственности. Чтоб они не думали о том, что я их привел, и из-за этого они должны страдать. В порыве гнева они готовы были крушить… Было больше ста человек. Им все равно было, люди в отчаянии. Мы имеем право выйти на работу и сказать, что мы не можем работать", – рассказал железнодорожник.

По словам Фисюка, администрация железной дороги, опасаясь блокировки железнодорожного узла, в ночь на понедельник переправила все поезда с грузом в направлении Кишинева.

"За ночь они отправили весь груз. Все вывезли ночью со станции", – рассказывает руководитель профкома железнодорожного узла.

Несмотря на пандемию, по словам собеседника, через железнодорожную станцию Окница из Могилева-Подольского в сутки проходит не менее одного состава примерно с 40 вагонами.

"В случае если рабочие узла прекратят работу, движение этих товарных поездов будет заблокировано", – говорит Фисюк.

Ранее, 22 января, сотрудники Окницкого узла провели акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате. Железнодорожники объявили о забастовке.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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