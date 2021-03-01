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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)

При каких условиях вакцина "Спутник V" может попасть в Молдову

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210301/33820140/kak-i-kogda-vaktsina-sputnik-v-mozhet-popast-v-moldovu.html

В конце февраля в Молдове авторизовали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Когда Молдова сможет получить этот препарат и нужно ли будет его покупать, или Россия предоставит вакцину в качестве помощи? На эти вопросы ответил представитель Минздрава.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. После того, как стало известно, что в Молдове авторизировали "Спутник V", в Минздраве заявили, что ведомство пока не инициировало процедуру закупки российской вакцины от коронавируса. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Национального агентства общественного здоровья Даниела Демишкан. 

В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19
© Photo : Telegram / Președintele Maia Sandu
В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19

По ее словам, авторизация – обычная процедура, которую проходит каждое лекарство, а заявку на эту процедуру может подать любой предприниматель или представитель частной клиники.

"По платформе COVAX мы не получим "Спутник V". У нас пока нет информации, каким именно образом вакцина поступит в Молдову", – отметила Демишкан.

Эксперт объяснила, что вакцина может попасть в страну, даже если ее закупят представители частных клиник, но для этого государство должно запустить определенные процедуры.

"Если мы инициируем аукцион на приобретение вакцины через центр закупок, и в нем примет участие какой-либо предприниматель, желающий закупить "Спутник V", и все будет соответствовать требованиям государства и специалистов, тогда вакцина попадет к нам", – пояснила Демишкан.

Доверяют ли люди вакцинам 

Представитель Минздрава также прокомментировала различные скептические мнения насчет качества вакцин. По мнению Демишкан, люди по своей натуре склонны не доверять в принципе всем прививкам. 

"С тех пор, как появилась национальная программа иммунизации, мы постоянно с этим сталкиваемся. Доступ людей к разным источникам информации немного мешает медицинской деятельности. Поэтому мы на уровне министерства открыли специальную группу по коммуникации с населением касательно вакцинации против коронавируса", – заявила собеседница Sputnik. 

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Она рассказала, что перед этой группой не ставили цель переубеждать тех, кто против вакцинирования, а больше заниматься теми, кто хочет привиться, но по разным причинам испытывает неуверенность. 

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Додон: "Спутник V" может поступить в Молдову на этой или следующей неделе

Как уточнила Демишкан, главный вопрос, который интересует людей – действительно ли вакцина качественная, учитывая небольшой срок развития пандемии? Всем интересующимся группа по коммуникации предоставляет необходимую информацию о препарате, а также доводы и исследования специалистов об эффективности и безопасности.

"В 2001 году была эпидемия вируса SARS-CoV-1, тогда ученые начали развивать вакцину от этого вируса, но эпидемия тогда не распространилась, как в случае с COVID-19. Поэтому те исследования остались не законченными. Теперь, с развитием пандемии, все предыдущие работы были подняты, а многие организации выступили с поддержкой научного мира, поэтому и вакцину удалось создать так быстро", – заключила Демишкан.

Авторизация "Спутник V"

26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (8)

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