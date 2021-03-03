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Шприц на фоне логотипа Pfizer

Санду обозначила сроки поступления в Молдову первых доз вакцины Pfizer

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (34)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210303/33847223/sandu-oboznachila-sroki-postupleniya-v-moldovu-pervykh-doz-vaktsiny-pfizer.html

Глава государства сообщила, что Молдова готова принять вакцину и прививать граждан препаратом Pfizer.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Молдову через платформу COVAX во второй половине марта. Об этом сообщила президент республики Майя Санду на своей странице в Facebook.

"Первые дозы вакцины Pfizer поступят в республику во второй половине марта через платформу COVAX. Пакет с необходимыми документами будет отправлен сегодня в Кишинев, а в пятницу представители компании встретятся с командой, отвечающей за процесс иммунизации в Кишиневе", – отметила Санду.

Она сообщила, что в среду у нее состоялась беседа с представителем Pfizer Синаном Атлигом (Sinan Atlig).

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"Заверила, что Молдова готова принимать и иммунизировать граждан вакциной Pfizer, которая требует особых условий хранения и транспортировки при очень низких температурах. Мне сообщили, что Pfizer даст Молдове зеленый свет на получение вакцины", – сообщила Санду.

По ее словам, обсуждены и условия получения вакцины Pfizer в качестве помощи со стороны Румынии, а также заинтересованность республики в приобретении вакцины для собственных нужд.

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Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

Вакцина AstraZeneca
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На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 4 марта в Молдову поступят еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (34)

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