Самый точный прогноз погоды: Молдову ждет резкое, но недолгое похолодание

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КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 марта погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки смешанного характера. Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывы.

Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 марта: ночью – от -1 до +1, днем – от +3 до +5.

"На следующий день, 7 марта, без осадков", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Начиная с 7 марта показания термометров поднимутся до интервала от +5 до +9 градусов днем, однако ночью возможны заморозки до -5 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 11 марта.

А начиная с 12-го начнет теплеть до +14 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает память преподобного Тимофея Олимпийского, пустынника.

Народ его называл "Тимофей-весновей", "весняк", "весновки".

В старину верили, что именно по этому дню можно определить, какой будет погода в ближайшие три месяца: "по весновею и весна". С Тимофея начиналось сокодвижение в кленах и березах.

Старики начинали все чаще выходить из домов и грелись на солнце на завалинке. Считалось, что главное – дожить до весновея, а после него зима не страшна.

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