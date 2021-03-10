13:31 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Медработник

Молдова ожидает еще несколько партий вакцины от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (115)
89 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/13/31735494.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210310/33930898/moldova-ozhidaet-esche-neskolko-partiy-vaktsiny-ot-covid-19.html

Специалисты рассказали, поставки каких вакцин от коронавируса ожидаются в республику в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В Молдову в ближайшее время поступит еще несколько партий вакцины от коронавируса. Об этом заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции.

"Небольшая информация по поводу доз вакцины, которые могут быть переданы через платформу COVAX в ближайшее время. Есть несколько партий, которые поступят в конце марта и в середине апреля. Эти объемы позволят использовать вакцину на первом этапе, то есть для медработников. Речь идет о контингенте примерно в 60 тысяч человек", – сказал Чебан.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове выявили порядка 300 побочных реакций с начала вакцинации от COVID-19
Председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко отметила, что уже получены подтверждающие документы о том, что до конца марта страна получит свыше 21 тысячи доз вакцины AstraZeneca, а в апреле еще 72 тысячи дозы этого препарата.

По ее словам, в конце апреля ожидается поставка в Молдову партии вакцины Pfizer из 24 тысяч доз, которые будут переданы через ЮНИСЕФ. 

"Мы сможем перейти от первой ко второй фазе, когда в процесс вакцинации будут вовлечены лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, граждане, которые работают в системе образования, обороны и так далее", – сказала Ревенко.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Видео: Молдова на грани ЧП, что происходит в главном COVID-госпитале страны>>>

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новый антирекорд: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (115)

По теме

Чокой: деньги на закупку миллиона доз вакцины от COVID-19 есть


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться