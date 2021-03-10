Молдова ожидает еще несколько партий вакцины от COVID-19

Специалисты рассказали, поставки каких вакцин от коронавируса ожидаются в республику в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В Молдову в ближайшее время поступит еще несколько партий вакцины от коронавируса. Об этом заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции.

"Небольшая информация по поводу доз вакцины, которые могут быть переданы через платформу COVAX в ближайшее время. Есть несколько партий, которые поступят в конце марта и в середине апреля. Эти объемы позволят использовать вакцину на первом этапе, то есть для медработников. Речь идет о контингенте примерно в 60 тысяч человек", – сказал Чебан.

Председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко отметила, что уже получены подтверждающие документы о том, что до конца марта страна получит свыше 21 тысячи доз вакцины AstraZeneca, а в апреле еще 72 тысячи дозы этого препарата.

По ее словам, в конце апреля ожидается поставка в Молдову партии вакцины Pfizer из 24 тысяч доз, которые будут переданы через ЮНИСЕФ.

"Мы сможем перейти от первой ко второй фазе, когда в процесс вакцинации будут вовлечены лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, граждане, которые работают в системе образования, обороны и так далее", – сказала Ревенко.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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