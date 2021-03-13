Молдовагаз – В феврале 2021 года потребление газа в Молдове увеличилось

Из-за долгов в феврале 2021 года от сети были отключены 364 точки потребления газа, общая сумма задолженности которых составила 485,2 тысячи леев.

Объем потребления природного газа в феврале текущего года составил 185,5 миллиона кубометров, что на 30,6% выше показателей того же периода 2020 года. В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", по сравнению с январем 2021 года этот показатель уменьшился на 5,3 миллиона кубических метров, или почти на 2,8%.

Бытовые потребители, как сообщает компания, к концу февраля погасили 89,6% выставленных в счетах сумм.

"В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 94,1% с понижением на 4,3 процентного пункта. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,6% со снижением на 0,2 процентного пункта по сравнению с показателями февраля 2020 года", – говорится в сообщении поставщика.

Из-за долгов в феврале 2021 года от сети были отключены 364 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 485,2 тысячи леев.

По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ на 28 февраля 2021 года составил 67,9 миллиона леев и покрывает 94,2% поставок.

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