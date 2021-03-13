Молдовагаз – В феврале 2021 года потребление газа в Молдове увеличилось

Бытовые потребители, как сообщает компания, к концу февраля погасили 89,6% выставленных в счетах сумм.
"В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 94,1% с понижением на 4,3 процентного пункта. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,6% со снижением на 0,2 процентного пункта по сравнению с показателями февраля 2020 года", – говорится в сообщении поставщика.
Из-за долгов в феврале 2021 года от сети были отключены 364 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 485,2 тысячи леев.
По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ на 28 февраля 2021 года составил 67,9 миллиона леев и покрывает 94,2% поставок.
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