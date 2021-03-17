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Biserica Sfântul Ierarh Spiridon din Chișinău

Уроженец Кишинева за месяц ограбил в Молдове 10 церквей

© Photo : Moldova Ortodoxă
Новости
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20210317/34015831/Urozhenets-Kishineve-za-mesyats-ograbiil-10-tserkvey--Moldovy.html

В феврале этого года мужчина был освобожден из мест лишения свободы, постоянного жилья у него нет.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Полицейские из Страшен совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска Нацинспектората расследований под руководством прокуратуры Страшен задержали ранее судимого 44-летнего мужчину. Его подозревают в краже ценностей из десяти церквей, сообщает Генеральный инспекторат полиции. 

Задержанный - уроженец Кишинева, у которого в настоящее время нет стабильного места жительства. В феврале этого года он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. Подозреваемый орудовал в центральных районах страны.

Из церквей в Страшенском, Унгенском, Хынчештском и Резинском районах он похитил деньги и продукты. По оценкам правоохранителей, стоимость украденного превышает 30 тысяч леев.

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел, подозреваемый задержан на 72 часа.

"Ведется уголовное преследование и проводятся специальные следственные мероприятия с целью накопления доказательственного материала и установления причастности подозреваемого к совершению других преступлений, совершенных на территории страны", - сообщили в полиции.

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