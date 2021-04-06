Как засуха и пандемия повлияли на виноделие Молдовы в 2020 году

Из-за засухи и пандемии в 2020 году количество вина, производимого в Молдове, сократилось практически вдвое. Однако эксперты говорят, что отрасль сохраняет свой конкурентный потенциал для дальнейшего развития.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Мировая пандемия, а также засуха, зафиксированная летом 2020 года, затронули один из важнейших секторов экономического развития Республики Молдова - виноделие. Таким образом, в 2020 году был отмечен самый скудный урожай винограда за последние 10 лет. По сравнению с 2019 годом, урожай этой культуры снизился на 39,2%, а объем произведенного вина - на 42,2%.

Эти данные были обнародованы в ходе Национальной конференции "Год вина 2020. Приоритеты развития отрасли", организованной в конце прошлой недели Национальным управлением виноградарства и вина.

Однако виноделы отметили, что благодаря последовательной стратегии в этой области отрасль сохраняет свой конкурентный потенциал для дальнейшего развития.

Вина, произведенные из урожая 2020 года, являются исключительными, с богатым потенциалом.

Несмотря на пессимистические прогнозы, согласно статистическим данным, в 2020 году экспорт винной продукции снизился всего на 12% в натуральном и на 7% в стоимостном объеме. Экспорт бутилированных вин, напротив, в целом увеличился на 9% при росте в большинстве стран-экспортеров.

В 2021 году возникнет дефицит качественного сырья вин для программы розлива. Однако анализ производственного баланса показывает, что уровень запасов и превосходное качество виноматериала урожая 2020 года позволяет сохранить высокий экспортный потенциал.

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