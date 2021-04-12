Самый точный прогноз погоды: в Молдове кратковременно потеплеет

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КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 апреля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +17 до +19.

Днем 13 апреля сохранится теплая погода, максимальная температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, а минимальная – в районе +1 градуса, без осадков. 14-16 апреля могут пройти кратковременные дожди, также ожидается похолодание, максимальная температура не поднимется выше +11, +13 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти преподобного Иоанна Лествичника.

Иоанн Лествичник почитается как великий подвижник и автор замечательного духовного творения – "Лествицы", отсюда и его прозвание – Лествичник.

На Руси этот день называли "Иоанн Лествичник", "беды с домовым".

В этот день в старину боялись вечером ходить по двору, поскольку считалось, что домовой в эту пору злится и не узнает своих домашних и готов разрушить собственную избу. По одному поверью считалось, что у домового сходит старая шкура, ему больно и он недоволен, по другому – считали, что он хочет жениться на ведьме.

Из-за этого скот и птицу запирали сразу с заходом солнца, а люди прятались по домам. Иногда селяне даже боялись выглянуть в окно, чтобы еще пуще не разозлить домового.

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