Китайская вакцина: что говорят эксперты о ее эффективности

Наша страна закупит 400 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса CoronaVac, разработанной фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Нужна ли Молдове эта вакцина и насколько она эффективна - мнение эксперта.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Заведующая кафедрой эпидемиологии Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану Анжела Параскив рассказала в эфире радио Sputnik об эффективности китайской вакцины, которую Республика Молдова намеревается закупить.

По словам специалиста, большое количество заражений и смертей еще раз демонстрирует необходимость закупки вакцин и иммунизации населения вне зависимости от типа вакцины.

"Нам нужен любой тип безопасной и эффективной вакцины, прошедшей все клинические стадии. По данным ВОЗ, вакцины с эффективностью более 50 процентов можно считать безопасными и эффективными. Китайская вакцина Sinovac была более эффективна для обычных штаммов и немного меньше - для новых штаммов, например, в Бразилии, но она все равно работает. У нас такая эффективность практически для каждой вакцины, используемой сейчас в разных странах", - сказала Анжела Параскив.

Последние тесты в Бразилии, опубликованные в январе 2021 года, показали эффективность этой вакцины на уровне 50,4%, а в Индонезии и Турции - 65,3% и 91,5% соответственно.

Анжела Параскив утверждает, что вакцину Sinovac уже применили в 19 странах, было использовано 100 миллионов доз, и о побочных эффектах не сообщалось.

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