Чокой: комендантский час в Молдове отменяется

Начиная с 26 апреля на территории Молдовы отменяется комендантский час. Об этом на брифинге заявил и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. По словам и. о. премьер-министра, с 26 апреля также частично возобновляется учебный процесс в вузах и учреждениях среднего специального образования для тех практических занятий, которые не могут проводиться удаленно.

Начиная с 2 мая возобновляется театрально-концертная деятельность, но при условии 30% заполняемости залов.

"В будущем в зависимости от эпидемиологической обстановки мы пересмотрим это решение в негативном или позитивном смысле", — заявил и. о. премьера.

Также начиная с 2 мая, по словам Чокоя, будут разрешены культурные мероприятия и работа кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением дистанции и антиэпидемиологических мер.

Высказался Чокой и по поводу пасхальных праздников.

"С 25 апреля по 11 мая деятельность религиозных культов, проведение служб и мероприятий, будет происходить на открытом воздухе. Считаю это решение очень важным, особенно в условиях, когда ожидается очень большой поток желающих участвовать в этих службах", — подчеркнул Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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